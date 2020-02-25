بينهم مصري.. القبض على عصابة للسطو المسلح في السعودية

أعلنت النيابة العامة السعودية إلقاء القبض على عصابة مكونة من 3 جنسيات عربية من بينهم مصري، وآسيوي، كونوا تشكيلا عصابيا بغرض السرقة، باستخدام سلاح ناري.





ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد 911 بالنيابة العامة السعودية عن تعرض منزل في غرب مكة لسطو من قِبل عدد من الأشخاص، بحوزة أحدهم سلاح ناري، وقاموا بسلب الأشخاص الموجودين من العمالة في مقر عملهم، وأخذ ما بحوزتهم من مبلغ مالي، بلغ نحو 45 ألف ريال، وقرابة 15 جهاز محمول.





وتمكنت السلطات السعودية من تحديد هوية أحد الجناة، وهو سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق؛ فتم ضبطه، وبتضييق الخناق عليه اعترف بجريمته، وكشف عن أفراد العصابة المكونة من خمسة أشخاص سعوديين ومصري وباكستانيين.





وقد جرى ضبط المسروقات والمركبة المستخدمة في جريمة السرقة، وسُلمت بمحضر رسمي للنيابة العامة.