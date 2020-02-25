AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم مصري.. القبض على عصابة للسطو المسلح في السعودية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:29 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت النيابة العامة السعودية إلقاء القبض على عصابة مكونة من 3 جنسيات عربية من بينهم مصري، وآسيوي، كونوا تشكيلا عصابيا بغرض السرقة، باستخدام سلاح ناري. 

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد 911 بالنيابة العامة السعودية عن تعرض منزل في غرب مكة لسطو من قِبل عدد من الأشخاص، بحوزة أحدهم سلاح ناري، وقاموا بسلب الأشخاص الموجودين من العمالة في مقر عملهم، وأخذ ما بحوزتهم من مبلغ مالي، بلغ نحو 45 ألف ريال، وقرابة 15 جهاز محمول.

وتمكنت السلطات السعودية من تحديد هوية أحد الجناة، وهو سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق؛ فتم ضبطه، وبتضييق الخناق عليه اعترف بجريمته، وكشف عن أفراد العصابة المكونة من خمسة أشخاص سعوديين ومصري وباكستانيين. 

وقد جرى ضبط المسروقات والمركبة المستخدمة في جريمة السرقة، وسُلمت بمحضر رسمي للنيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

ضبط عصابة تستخدم «الشطة» في سرقة المواطنين والتكاتك بالخانكة

"لاب توب" فضحهم.. سقوط عصابة سرقة الشقق بعين شمس

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. الأبيض ينسحب من القمة.. وسائق تاكسي يفضح اللاعبين.. وعقوبات رادعة تنتظره

كيف استغل الأهلي انسحاب الزمالك من مباراة القمة 120.. ماذا فعل فايلر

السيول تغرق شوارع التجمع الخامس

الدرجة الرابعة.. شبح الهبوط يطارد الزمالك عقب التهرب من القمة

تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة ساعة

كلام عيب.. النادي الأهلي يرد على تصريحات مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس بالسعودية.. قريبا

علاج اللوز .. اكتشف أفضل مضاد حيوي وهذه الأدوية يمكن أن تشتريها من الصيدلية

بملابس غير تقليدية.. زوجة تامر حسنى تفاجئ متابعيها بلوك جديد