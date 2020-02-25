قرار جديد من الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الولايات المتحدة بحث إمكاينة خفض مستوى التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد





وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة في بلاده، مشيرا إلى اتصاله مع جميع البلدان حول العالم للسيطرة على الوضع.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة".





وأضاف: "نحن على اتصال مع الجميع وجميع البلدان ذات الصلة، حيث عملت منظمة الصحة العالمية ووكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بذكاء وجد".





وتابع: " سوق الأوراق المالية بدأ يبدو لي جيدا جدا بالنسبة لي".