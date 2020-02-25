مهرجان سينما القرية 2020 في قصر ثقافة أسيوط

قدم قصر ثقافة أسيوط عرض "سينما القرية ٢٠٢٠" بمقر مركز شباب علوان والذي قدم فيلم "عسل أسود"، وذلك في إطار فعاليات مهرجان سينما القرية ٢٠٢٠ الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى.





وعقدت ندوة نقاشية عقب الفيلم قدمتها الدكتورة أسماء عبدالرحمن الأستاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط، والتي ناقشت مع الأطفال القيم الإيجابية التي قدمها الفيلم وبعض المواقف التي تعرض لها الأبطال وكيفية حلها، كما ناقش الأديب أشرف عكاشة المواقف الهامة التي أبرزها الفيلم في إطار تمثيلي، بينما قدم الأطفال الموهوبين بعض المواهب الأدبية الشابة بقصائدهم الشعرية.





كما عقد بيت ثقافة محمود حسن بالنخيلة ندوة تثقيفية بعنوان "سلوكي وأخلاقي في المدرسة" بمقر مدرسة الشهيد جعفر الابتدائية بالنخيلة قدمها مصطفي إسماعيل، الذي تناول الحديث حول مفهوم السلوك القويم في المجتمع وماهو تعريف أخلاق وماهي الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الفرد ويتبع سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث أضاف أن بالأخلاق نعيش الحياة وبالأخلاق نسمو ونسعد وننجح.



