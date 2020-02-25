تفاصيل مروعة.. خطف واغتصاب كويتية في سيارة

مضايقات تبعها ضرب وتمزيق ملابس حتى انتهى الأمر بالاعتداء الجسدي والجنسي على شابة كويتية داخل إحدى السيارات في الطريق العام، تلك الجريمة المروعة وتفاصيلها البشعة التي تعرضت لها الشابة، جعلت القضاء يتخذ قرارا صارما في حق الجناة.





تعود تفاصيل القصة لعام 2016 عندما كانت الشابة الكويتية تقود سيارتها عائدة إلى المنزل، وفي أثناء ذلك ظهرت سيارة بداخلها شابين قاما بإمالة سيارتهما على سيارتها، بحسب ما نشرت "إرم نيوز".





ولم تقتصر المضايقات على إمالة السيارة بل لحق المتهمان بها وانتظرا وصولها عند باب منزلها لينفذا جريمتهما، فتقول الضحية: "عندما توقفت عند منزلي قام أحدهم بالتوجه نحوي، وبينما أفتح زجاج السيارة؛ لكمني في وجهي، وفتح الباب، وجذبني من شعري حتى أدخلني سيارتهما، واعتديا عليَّ جنسيًا".





وأكملت الضحية: "وفيما بعد تعرضت للضرب واللكم بعنف وتمزيق ملابسي.. وبعد شبان لحقوا بالسيارة التي اختطفت بداخلها، عندما شعروا بخطب ما، وطاردوا السيارة وبين كر وفر استطاع الشبان الـ 3 تخليصي من يد المعتدين، وأعطوني ملابس من ملابسهم".





وعلى الفور توجهت الفتاة للإبلاغ عن الحادث المؤسف، ونظرت محكمة التمييز في دولة الكويت في القضية، وصدر في بادئ الأمر حكما بالإعدام شنقا لشابين كويتيين قاما بخطف فتاة كويتية عنوة من أمام منزلها ومواقعتها بالإكراه، ولكن تم استبدال الحكم السابق بالسجن المؤبد وإلزام كل منهما بمبلغ 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت.