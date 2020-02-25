تأبين رئيس هيئة الآثار الأسبق اليوم .. وننشر سيرته الذاتية قبل الحفل

الدكتور محمد إبراهيم بكر،

حاصل على ليسانس فى الآداب عام 1955 من جامعه عين شمس تخصص الآثار والتاريخ القديم بتقدير جيد جدا.



الخبرات :



مفتش آثار بمنطقه سقاره والجيزة وميت رهينه وبنها والقاهرة (1957-1956)

عضو بعثة حكومية إلى جامعة برلين/ ألمانيا للحصول على درجة الدكتوراه في الآثار والتاريخ القديم

حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار والتاريخ القديم عام 1962.

عمل فى القسم العلمى لهيئة الخرطوم - السودان في الفترة من 1964 إلى 1969.

الترقية إلى درجة استاذ مساعد فى الآثار والتاريخ القديم بجامعة القاهرة- فرع الخرطوم 196.

أستاذ مساعد فى الآثار والتاريخ القديم معارا إلى كليه التربيه جامعه طرابلس ليبيا 1972-1976

استاذ التاريخ القديم بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم ثم جامعه الزقازيق-مصر 1976-1980.

رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق 1976-1985

مشرف على القسم الأدبى بكليه التربيه جامعة الزقازيق 1986-1976

رئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة الزقازيق فرع بنها 1976- 1981.

أستاذ التاريخ القديم والآثار وعميد كليه الاداب جامعه الزقازيق واقدم عمداء الجامعة فى المجلس الاعلى للجامعات 1980-1986

رئيس بعثة جامعة الزقازيق للكشف عن آثار منطقة تل بسطة فى محافظة الشرقية بدلتا وادى النيل 1978-1995،-عضو اللجنة الدائمة للآثار بهيئة الآثار المصرية 1976,

المشرف على معرض توت عنخ امون للآثار المصرية بمدينة بون بالمانيا 1977 وعضو مؤسس للجنة أقامه المتحف القومي ومتحف الحضارة المصرية فى أرض المعارض بالجزيرة -القاهرة 1981

عضو الجمعية الدولية لعلماء الآثار المصريه (مقرها باريس) 1979

عضو مجلس جامعة الزقازيق 1980-1986،-عضو مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق 1980-1986

عضو لجنة السياحة بمحافظة الشرقية 1980 و أستاذ زائر بجامعة بيرجن بالنرويج 1979 وعضو مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيق وعضو مجلس إدارة مجلس شئون البيئة بجامعة الزقازيق 1980

مؤسس متحف جامعة الزقازيق آثار تل بسطة 1981 - 1989

مؤسس قسم الدراسات الاعلامية بكلية الاداب جامعة الزقازبق 1982

عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق للمرة الثانية 1983- 1986

أستاذ زائر لجامعة قطر بالدوحة كلية الدراسات الانسانية 1982

عضو المجالس القومية المتخصصة، لجنة الثقافة والآثار والمتاحف والإعلام التابعة لرئاسة الجمهورية 1983- 1989

عضو المجلس الاعلى للجامعات 1985-1993

المشرف على معرض البرديات فى كوبنهاجن بالدنمارك 1985 وعضو اللجنة العليا للمتاحف الاقليمية هيئة الآثار المصرية 1979- 1988

مقرر اللجنة الدائمة لترقية الاساتذه المساعدين - المجلس الاعلى للجامعات 1985- 1993، ومقرر اللجنة الدائمة للآثار المصرية وتاريخ الشرق القديم - المجلس الأعلى للجامعات 1985-1993.

أمين اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين وتاريخ الشرق القديم 1989 - 1993.

ممثل مصر فى الافتتاحات الخاصة للآثار بالولايات المتحدة واسبانيا وايطاليا وفى الجمعية الدولية لعلماء الآثار المصرية E IA ، ومنظم للعديد من المؤتمرات للحفاظ على الآثار 1989 -1993 أستاذ زائر بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة 1986.

إلقاء سلسلة محاضرات عامة فى جامعة كاليفورنيا 1986 و مؤسس وعميد المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم جامعة الزقازيق 1995-1988

عضو مجلس إدارة المتحف المصرى بالقاهرة 1989-1988

عضو مؤتمر سالزبورج الدولي بالنمسا 1989

رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية 1993-1991

عضو المجلس الأعلى لمدينة الأقصر 1993-1991

عضو مجلس إدارة شئون البيئة بالقاهرة 1991- 1993 -عضو مجلس اداره الجمعيه التاريخيه

عضو المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام بالقاهرة 1992

رئيس مجلس إدارة المتحف المصرى بالقاهرة 1991- 1993

رئيس مجلس إدارة المتحف القبطى بالقاهرة 1991- 1993

رئيس مجلس اداره المتحف الاسلامى بالقاهرة 1991-1993

رئيس مجلس إدارة المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندريه 1993-1991

مؤسس متحف الوادى الجديد بمدينة الخارجة مصر 1993

مؤسس متحف المضبوطات الاثريه بالقلعه - القاهرة 1993

المشرف على برامج تطوير المناطق الأثرية 1991-1993

المشرف على ترميم الاثار والمباني التاريخية 1991-1993

المشرف على ترميم قصر عابدين مقر رئاسة الجمهورية المصرية 1993-1991

رئيس المجموعة المؤسسة متحف النوبه اسوان مصر 1991-1993

عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة 6 اكتوبر 1993- 1995

أستاذ زائر بجامعة السلطان قابوس مسقط سلطنة عمان 1994

عضوية المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام التابع لرئاسه الجمهوريه المصريه بصفه شخصيه 1996

عصو مجلس اداره الاتحاد العام للآثريين العرب

عضو بالمجمع العلمى المصرى 1991.

عضو لجنه الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة 1999.

خبير مجمع اللغة العربية 2002 وحتى الان وعضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية 1999 .

«عضو اللجنة الاستشارية لأكاديمية البحث العلمى قطاع مراكز البحوث الإقليمية مركز البحوث الإقليمي بالشرقية 2003، عضو لجنة الآثار والتاريخ والجغرافيا بمكتبة الإسكندرية 2000 وعضو اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة لفحص الإنتاج المقدم لنيل جوائز الدولة للتفوق لعام 2008

عضو هيئة مكتب لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم .





تنظم وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء حفل تأبين الدكتور محمد إبراهيم بكر رئيس هيئة الاثار الأسبق،والعميد السابق والمؤسس للمعهد العالى لحضارات الشرق الادنى القديم بجامعة الزقازيق، والعميد السابق للمعهد العالى للسياحة والفنادق-6اكتوبر،وحاصل علي ليسانس الآداب 1955 من جامعة عين شمس تخصص الآثار والتاريخ القديم بتقدير جيد جدا.وبدأالعمل كمفتش اثار بمناطق سقاره والجيزة وميت رهينه وبنها والقاهرة(1956-1957)،وعضو بعثة حكومية إلى جامعة برلين بألمانيا للحصول على الدكتوراة فى الاثار والتاريخ القديم(157-1962)،وعمل مدرسا فى علم الاثار وتاريخ السودان القديم بجامعة القاهره فرع الخرطوم-السودان1964-1969.أسس متحف جامعة الزقازيق لآثار تل بسطة 1981-1989، وأصبح أستاذا زائرا بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة 1986، وألقى سلسله محاضرات عامه فى جامعة كاليفورنيا 1986.وفيما يلي نص السيرة الذاتية :هو عميد ومؤسس المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم جامعة الزقازيق رئيس هيئة الآثار المصرية السابق، وعميد المعهد العالى للسياحة والفنادق-6 أكتوبر وعميد كلية الآداب السابق والعميد الحالي لكلية الاثار والارشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.الدرجات العلمية :