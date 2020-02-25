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رياضة

اعتزال التشجيع وكوميكسات وتأنيب.. سخرية نجوم الفن والرياضة من انسحاب الزمالك.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:50 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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مصطفى كرم
سخر عدد كبير من نجوم الفن من انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الإثنين على إستاد القاهرة.

وقال كريم عبد العزيز عبر صفحته على فيس بوك "هو الطريق كان زحمة ولا الأتوبيس عِطِل فجأة". 

بينما أعلن رامي صبري اعتزاله تشجيع الزمالك، قائلا "أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترام للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم". 

وعبر سامح حسين بكوميكس "هو انت جاي الشغل بكرة...لا أنا زمالك بكرة".

فيما علقت غادة عبد الرازق قائلة "عايزة حد يقولى ده اسمه إيه". 

وعلق عصام الحضري قائلا "كرة القدم جزء من حضارة مصر.. عار على كل من شارك في هدم ما بناه الرجال".

وبدأت القصة عندما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الانسحاب من بطولة الدوري المصري وذلك بحجة الاعتراض على قرار لجنة الأخلاق والانضباط بإتحاد الكرة المصري بعد توقيع عقوبات على عدد من لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك قرارا للاعبين بمغادرة فندق الإقامة المتواجدين فيه استعدادا لمواجهة الأهلي في لقاء القمة على إستاد القاهرة. 

وترددت أنباء بعدها عن نية الزمالك بخوض المباراة ضد الأهلي بالناشئين وذلك لإراحة لاعبي الفريق الأول استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم.

وبمحاولات من جانب اتحاد الكرة وعدد من رموز الرياضة في مصر لخوض الزمالك المباراة؛ قام الفريق الأول بالتوجه إلى المباراة بالأتوبيس الخاص بالفريق في وقت متأخر وتعمدوا عدم الوصول لملعب المباراة بحجة سوء الأحوال الجوية.

وعلى إثر ذلك، تم تأجيل المباراة ساعة كاملة لحين وصول الفريق وتبين بعدها عودة فريق الزمالك مرة أخري لمقر النادي بالمهندسين مما أدي إلي إعلان الحكم، الأهلي فائزا بالمباراة وانسحاب الزمالك.
اعتزال التشجيع وكوميكسات وتأنيب.. سخرية نجوم الفن والرياضة من انسحاب الزمالك.. شاهد
اعتزال التشجيع وكوميكسات وتأنيب.. سخرية نجوم الفن والرياضة من انسحاب الزمالك.. شاهد
اعتزال التشجيع وكوميكسات وتأنيب.. سخرية نجوم الفن والرياضة من انسحاب الزمالك.. شاهد
اعتزال التشجيع وكوميكسات وتأنيب.. سخرية نجوم الفن والرياضة من انسحاب الزمالك.. شاهد
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