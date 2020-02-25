موجز التوك شو .. الأهلي يرد على ادعاءات مرتضى منصور.. أحمد موسى يكشف تعمد الزمالك الهروب من القمة .. وشقيقة أحمد زكي تبكي على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة، من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:









قال محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق، تعليقا على عدم حضور الزمالك لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، :" إحنا في عام 2020 ونشعر بالضيق نتيجة تلك النوعية من الأزمات".

وأضاف محمد أبو العلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :" وكان من الضروري أن يكون هناك قرارات وإجراءات واضحة معلنة حول مشاركة نادي الزمالك في المباراة".









دخلت منى عطية جمعة شقيقة أحمد زكي في نوبة بكاء على الهواء بسبب بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، قائلة:" مصدومين منذ الأمس وعلينا استعادة مقتنيات أحمد زكي".





وأضافت منى عطية في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :" هيا دي نهاية أحمد زكي ومشواره الفني الكبير بإلقاء وبيع مقتنياته".









علق عز الدين بركات الخبير السياحي ووالد الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي على أزمة الاتهامات من نقابة المهن التمثيلية لورثة الراحل هيثم قائلًا " فوجئنا بالاتهامات الموجهة لنا بتبديد مقتيات تراثية للفنان أحمد زكي كورثة شرعيين وهذه اتهامات غير حقيقية.









أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الأهلي ملتزم باللوائح لأنه يقدر الدولة المصرية والدورى المصرى والرياضة المصرية، مرددا: «نحترم كل الأطراف ونحترم أنفسنا أولا».









قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجمهور المصري ليس له ذنب فيما يحدث اليوم؛ وعدم ذهاب أتوبيس نادي الزمالك إلى الاستاد لمواجهة النادي الأهلي.





وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، إن الدوري ليس قاصرا على الاهلى والزمالك ولكن هناك دولة كاملة، قامت بتأمين مكان المباراة وتأمين الاتوبيسات وفي النهاية نصدر أزمة إلي الدولة .









سخر الإعلامي أحمد موسى، من تواجد أشبال من لاعبي الزمالك صغار جدا في السن في الاتوبيس الذي كان من المفترض أنه ذاهب الي الاستاد للقاء الأهلي بالقمة.





وعرض موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، مقطع فيديو لفريق نادي الزمالك وهو يقف في غمرة ويقف معهم تأمين من رجال الشرطة.









أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأمن قام بواجبه تجاه نادي الزمالك وليس له علاقة بما حدث في تأخير الفريق عن مباراة القمة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»،: «كان في خط سير مخصوص لنادي الزمالك من قبل الأمن عشان يصل الأتوبيس إلى الاستاد في الوقت المحدد ... ولكن رئيس نادي الزمالك كان مصرا على عدم خوض المباراة».