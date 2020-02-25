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فن

منى فاروق تحذر متابعيها من هذا الأمر.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:01 ص
منى فاروق
منى فاروق
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مصطفى كرم
حذرت الفنانة منى فاروق متابعيها من عبر وسائل التواصل الإجتماعي من عدم وجود أي أكونت أو إيميل لها غير حسابها الموثوق بالعلاقة الزرقاء على إنستجرام.

وكتبت منى فاروق عبر إنستجرام : "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على الإنستجرام ده، ومليش أكونت على فيس بوك وتويتر، كلها مزوره، وغير مسئوله عما يكتب فيها، وأي حاجه بتتكتب أو بتتقال من أي نوع، أنا غير مسؤله عنها تماما، وهذا تصريح مني شخصيا للتوضيح، وشكرا".

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.

مسلسل "رحيم"، من بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
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