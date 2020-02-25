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رياضة

لقاءات ساخنة وصراع شرس على قمة مجموعة بحري بالقسم الثاني للدوري

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:31 ص
غزل المحلة
غزل المحلة
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عبدالله هشام
تقام اليوم الثلاثاء، في الثانية والنصف ظهرا، منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحرى حيث يستضيف فريق العاب دمنهور منافسه الحمام.

وتشهد الجولة منافسة شرسة على القمة في ظل تساوي فاركو مع العاب دمنهور في عدد النقاط علي رأس المجموعة كما يأتى فريق غزل المحلة في مركز الوصيف بفارق نقطتين فقط.

ويرغب فريق بلدية المحلة علي تحسين مركزه في جدول الترتيب امام منافس سهل على الورق وهو بيلا الذي فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم الحالي.

وبنفس الطموح يدخل فريقي الأولمبي وأبوقير المواجهة حيث يسعى كلا منهما إلى حصد الثلاث نقاط للابتعاد عن دوامة الهبوط إلى القسم الثالث.
 
وجاءت المواجهات كالتالي : 

المنصورة - دكرنس 
بلدية المحلة - بيلا 
العاب دمنهور - الحمام 
ابو قير للاسمدة - الأوليمبي 
الرجاء - مالية كفر الزيات 
فاركو - غزل المحلة 

وجاء جدول ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة كالتالي 

1- فاركو: 30 نقطة
2- دمنهور: 30 نقطة
3- غزل المحلة: 28 نقطة
4- المنصورة: 26 نقطة
5- دكرنس: 24 نقطة
6- الرجاء: 22 نقطة
7- أبو قير للأسمدة: 20 نقطة
8- بلدية المحلة: 19 نقطة
9- الحمام: 17 نقطة
10- الأوليمبي: 15 نقطة
11- المالية: 5 نقاط
12- بيلا: 5 نقاط

ويتبقى مباراة مؤجلة لفريق الأولمبي أمام منافسه الرجاء المطروحي ضمن منافسات الجولة ال15 "الماضية " والتى تم تأجيله بسبب هبوط على أن تقام يوم 3 مارس القادم .
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