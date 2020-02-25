اقتراب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.. والرعب يدب في العالم بسبب كورونا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أهدت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية الأمل للمئات من فاقدي الأطراف في مصر، إذ دشنت حملة الأطراف الصناعية في محافظات القاهرة والشرقية وقنا، تم خلالها توزيع مئات الأطراف السفلية وأجهزة الشلل والكراسي الكهربائية والمتحركة والعكاكيز والمشايات للمستحقين ممن فقدوا أطرافهم في الحوادث أو نتيجة الإصابات، وكذلك المصابين بشلل الأطفال.





وفيما يخص اتفاق سد النهضة، أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني أن السودان ومصر واثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ اكثر من 6 سنوات .





فيما توقع مدير الجهاز الفني لمياه النيل عضو وفد السودان المفاوض صالح حمد، أن يتم حسم النقاط الخلافية المتبقية بشأن قضيتي الملء والتشغيل لسد النهضة.





وحول ما يخص كورونا، أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من جمھوریة كوریا الجنوبیة ومملكة تایلاند وإیطالیا في الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) ھناك.





وبشأن ليبيا، تواجه العاصمة الليبية طرابلس نذر مواجهات طاحنة بين ميليشياتها المحلية، وميليشيات مدينة مصراتة.





وقالت مصادر من داخل طرابلس إن ميليشيا «الصمود»، بقيادة الإرهابي المطلوب دوليًا صلاح بادي، أعلنت النفير العام داخل صفوفها، لخوض معركة الفصل ضد ميليشيا «النواصي»، إحدى أكبر ميليشيات طرابلس، وأن تلك المعركة قد تتسع لتحول إلى حرب طاحنة بين ميليشيات المدينتين.





ومن سوريا، مع مواصلة تقدمه في ريف إدلب الجنوبي واستهدافه المتكرر لقواعد الاحتلال التركي، قتل الجيش السوري وجرح أمس عشرة جنود أتراك، لتتعمق جراح النظام التركي أكثر فأكثر في الشمال السوري، قبل قمة رباعية تتلهف لها أنقرة، لإنقاذ ما تبقى من أحلام وقصاقيص ورقة في الحل السوري.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، وصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» إلى مسودة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، وذلك في نهاية الجولة الثانية من المحادثات في جنيف، أمس الاثنين، إذ اتفق الطرفان على عرض المسودة على قيادتيهما لمزيد من التشاور.





ومن اليمن، جددت الحكومة اليمنية، تحذيرها من خطر تواجد الحوثيين في أجزاء من الشريط الساحلي على خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الدوليين. واتهمت الحكومة، الحوثي باستغلال اتفاق السويد، وطالبت المبعوث الأممي باتخاذ موقف واضح وإعلان مصير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة؛ لتنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة.





ودوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتطلع لتوفير «أفضل المعدات العسكرية وأكثرها إخافة» إلى الهند، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها. جاء ذلك، في كلمة ألقاها في مستهل زيارته إلى الهند، أمس الاثنين، أمام حشد من الجماهير الهندية في مدينة أحمد آباد غربي البلاد، متحدثًا بعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن 90% من القضايا المتعلقة بالخلاف بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي تم الاتفاق عليها.





وفيما يخص كورونا، أعلنت الصين، تأجيل الاجتماع السنوي لبرلمانها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكان من المقرر افتتاح أعمال الجمعية الوطنية الشعبية في الخامس من مارس المقبل كما في كل عام، في واحد من اللقاءات التي تبرز وحدة البلاد.