تفاصيل فعاليات منتدى جامعة الأقصر الإفريقي 2020

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020، وذلك بمكتبة مصر العامة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، وبرئاسة الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.





المنتدى يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية و"معرض للفنون البصرية - مهرجان الأفلام القصيرة - سمبوزيوم - مهرجان المطبخ الأفريقي - المائدة المستديرة" بالإضافة إلى مؤتمر علمي دولي محكم وزيارات ميدانية حضارية، حيث تستمر فعاليات المنتدى حتى ‪الخميس 27 فبراير‬، بمشاركة نحو 250 فنانًا وعالمًا ومثقفًا في شتى أنواع الفنون التشكيلية "جرافيك - تصوير - نحت" من 20 دولة من "أفريقيا واسيا وأوروبا".





ويقام على هامش المنتدى معرض الفنون البصرية والسمبوزيوم تحت عنوان التحاور الفني التشكيلي مع أفريقيا والذي يستمر حتى ‪الخميس 12 مارس‬ المقبل.





وأكد نائب محافظ الأقصر على أهمية منتدى جامعة الأقصر الإفريقي، مشيدًا بالدور الفعال لقيادات جامعة الاقصر لإعلاء الدور التعليمي والتثقيفي للجامعة.





واشار إلى أن محافظة الأقصر تولى اهتمامًا كبيرًا للمساهمة في نشر وتفعيل الدور المجتمعي بالمشاركة مع المؤسسات والجهات المختلفة.





يذكر أنه سيتم خلال هذه الدورة تكريم كل من الفنان الدكتور عبد الغفار شديد والفنان الإنجليزي الأصل براين فلاين والفنان المصري سعيد شيمي والنحات السوداني الأصيل خالد عبدالله.