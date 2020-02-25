تكريم رغدة ومحمد فراج ورشوان توفيق في مسابقة الفيلم المصري

أقيم حفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في قاعة الندوات بالمركز الأعلى للثقافة بالأوبرا؛ لتوزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري ٢٠١٩.

بدأ الحفل بكلمة تعريفية لمقدمة الحفل غادة شاهين التي تناولت فيها تاريخ المسابقة ونشاط جمعية كتاب ونقاد السينما منذ تأسيسها من قبل الكاتب الكبير كمال الملاخ وحتى الناقد الأمير أباظة الذي يتولي رئاسة الجمعية حاليًا.





وأعقب ذلك كلمة للأباظة الذي طلب من الإعلامي مفيد فوزي مشاركته في توزيع الجوائز، التي بدأت بتكريم النجمة رغدة، ثم تكريم كل من الكاتب رؤوف توفيق والسيناريست مصطفي محرم، والفنان رشوان توفيق والمخرج محمد نبية، والمصور محمد بكر، واسم الدكتور شوقي علي والكاتب مفيد فوزي.





وبعد انتهاء التكريمات صعدت لجنة التحكيم برئاسة علي بدرخان للإعلان عن جوائز السينما المصرية مع تسلم بدرخان شهادة تقدير.





سلمي حسن افضل ممثلة صاعدة

محمد حاتم افضل ممثل صاعد

احمد المرسي افضل مدير تصوير

هشام نزية افضل موسيقي

أنس أبوسيف احسن ديكور

أحمد حافظ احسن مونتاج

جائزة التميز رجال محمد فراج

جائزة التميز نساء شيرين رضا

افضل دور رجال كريم عبدالعزيز

افضل دور نساء هند صبري

افضل سيناريو نديم شمس

افضل مخرج مروان حامد

جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم لما بنتولد

افضل فيلم الفيل الأزرق 2.

