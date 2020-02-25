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أخبار البلد

محافظ الجيزة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع سيرا على الأقدام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:08 ص
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أ ش أ
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة منتصف الليل؛ لمتابعة جهود أعمال شفط مياه الأمطار بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة وشمال الجيزة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على السير على الأقدام ليباشر ميدانيا أعمال الشفط حيث وجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة شفط تجمعات المياه بمطالع ومنازل كوبرى ١٥ مايو أمام مسرح البالون وجامعة الدول العربية.

وقاد المحافظ أعمال الشفط أسفل كوبري الساحل أمام مستشفى حميات إمبابة.

وشملت الجولة شوارع الهرم ومراد ونفق وميدان النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل وميدان الكيت كات وميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي وشارع جامعة الدول العربية.

رافق المحافظ ، خلال جولته، اللواء علاء بدران السكرتير العام، اللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأسامة السقعان رئيس حي شمال.
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