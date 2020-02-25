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ثقافة

إعلان جوائز مسابقة راشد بن حمد للإبداع بمهرجان الفجيرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:06 ص
جوائز مسابقة راشد
جوائز مسابقة راشد بن حمد
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أ ش أ
شهد مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، إعلان نتيجة مسابقة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، حيث سلَّم الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، الجوائز للفائزين في المسابقة بفروعها المختلفة.

ففي فرع الرواية للكبار فاز بالمركز الأول الكاتب عبد الله الغزال من ليبيا عن رواية "أضحية الماء والطين"، وفازت بالمركز الثاني رواية "الملف الأصفر" للتونسية أميرة بنت التيجاني غنيم، واحتل الكاتب المصري سراج منير زيدان المركز الثالث عن رواية “تاريخ جديد للأندلس”.

أما فرع الرواية لشباب الأدباء فقد فاز بالمركز الأول الكاتب هيثم هاشم طاهر من العراق عن رواية “صانع الأكواز”، وفي المركز الثاني فازت رواية “بقي بن يقظان” للجزائري عبد الرشيد هميسي، وفازت الكتابة آمنة بن منصور بالمركز الثالث عن رواية “ساعة ونصف من الضجيج” من الجزائر.

وفي فئة الشعر فاز بالمركز الأول الشاعر محمد أحمد حسن من مصر، فيما فاز بالمركز الثاني الشاعر عبدالله موسى بيلا من بوركينا فاسو، فيما حاز على المركز الثالث الشاعر محمد حسن صالح من العراق.

أما في فئة القصة القصيرة، فقد حصد المركز الأول ميلود بيرير من الجزائر عن قصة "الرجل على وشك فعل شيء ما"، أما المركز الثاني فحصدته فاطمة إبراهيم العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة عن قصة "أين يذهب الموتى"، فيما حصل على المركز الثالث محمود صلاح سعد عن قصة "الأعمى وقصص آخرى".

وفي فئة النص المسرحي.. حاز على المركز الأول عبدالمنعم بن السايح من الجزائر عن النص المسرحي "شعائر الإبادة"، وجاء في المركز الثاني عنتر حمو من سوريا عن نص "بوابة الأرواح"، وفي المركز الثالث ليندا منير حمود عن نص "امرأة الأمس".

أما في فئة أدب الأطفال.. فقد جاء في المركز الأول هيفين أحمد من سوريا عن "مملكة واحة الألوان"، وفي المركز الثاني أسماء فتحي تمام من مصر عن "أبي هو بطلي"، أما في المركز الثالث فقد حلت إيمان محمد حسني من الأردن عن قصة "أجنحة الوردة".

وفي فئة البحوث التاريخية، حصدت المركز الأول آمنة بنت خادم بن علي من سلطنة عمان عن بحثها بعنوان "تاريخ البحث الأثري في شبه جزيرة مسندم"، أما المركز الثاني فقد حاز عليه عبدالحميد حسين محمود حمودة من مصر عن بحث "علاقات الدولة السامانية الخارجية"، فيما حصد المركز الثالث محمد أحمد محمد من مصر عن بحثه "المسلمون في كوريا".

وفي فئة الدراسات النقدية، فاز بالمركز الأول محمد إسماعيل محمد من مصر عن دراسة "هوية التحديث بين مركزية الذات وحوارية الآخر"، وفاز بالمركز الثاني عبدالرحمن ابعيوي من المملكة المغربية عن دراسته "النزعة الحجاجية في النقد العربي القديم وأبعادها البيداغوجية.. الوساطة المتنبي وخصومه"، أما المركز الثالث فقد حاز عليه أحمد راسم خولي من فلسطين عن بحث "نظام الخطاب السياسي: بحث في استراتيجيات الخطاب السياسي الفلسطيني في الأمم المتحدة".

وأخيرا في فئة الرواية الإماراتية.. فقد فاز بالمركز الأول شيماء محمد المرزوقي عن رواية "إياز"، فيما فاز بالمركز الثاني سلمى الحفيتي عن رواية " تراب السماء"، فيما حل في المركز الثالث عبيد بوملحة عن رواية "أحد ما يطرق الباب".

يذكر أن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في النسخة الثانية كانت قد أطلقت من القاهرة، وهي جائزة سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في بداية عام 2018 بمبادرة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وتهدف الجائزة إلى رعاية المواهب الأدبية والنقدية العربية، ودعمهم ماديا ومعنويا.
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