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أخبار البلد

حدث ليلا .. كواليس رحلة أتوبيس الزمالك.. زيادة مرعبة لضحايا كورونا.. حريق بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:03 ص
اتوبيس الزمالك
اتوبيس الزمالك
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عبدالله هشام
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

أعلن التلفزيون الألماني، أن مواطنا ألمانيا دهس نحو 30 شخصا كانوا يحتفلون في مهرجان "الإثنين الوردي".


أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، تعليق مباريات كرة القدم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

كشف وزير الرياضة الإيطالي عن لجوء الدولة إلى لعب بعض مباريات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم بدون جمهور، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

كشف البيت الأبيض عن تفاصيل الطلب الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب إلى الكونجرس؛ للحصول على 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. 

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن كافة المحافظات دفعت بأعداد كبيرة من المعدات وسيارات شفط المياه، لسحب مياه الأمطار من بعض المناطق، لافتا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحدها دفعوا بـ ٢١٠ معدات، بواقع 100 في القاهرة و٥٠ في الجيزة و٦٠ في القليوبية، فضلا عن مشاركة أكثر من ١٢٠٠ عامل. 

غرَّد الفنان رامي صبري، عبر حسابه على تويتر، رد من خلالها على أزمة إعلانه اعتزال تشجيع الزمالك، بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة أمام الأهلي، التي كان مقرر لها أمس الأثنين 24 فبراير. 

قام شهود عيان في أحد شوارع القاهرة بتصوير لاعبي الزمالك وهم يمتنعون عن ركوب الأتوبيس الخاص بهم للتحرك إلى استاد القاهرة لخوض مواجهة القمة 119.

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ظهور 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 893 حالة. 

وسط طريق خال من الزحام بجوار سلم السبع بمنطقة غمرة؛ وقعت عين " محمد عادل" بالمصادفة على الأتوبيس الذي كان يقل لاعبي الزمالك الناشئين، وهو يقف بجانب الطريق بينما يخرج منه اللاعبين واحد تلو الآخر، مرتدين ملابسهم الرياضية، للهروب من المواجهة الحتمية مع نادي الأهلي التي كان من المفترض أن تنعقد بالأمس على استاد القاهرة الدولي، وسط سيل من الأمطار الغزيرة التي شهدتها شتى محافظات مصر.

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الصور، لعدد كبير من العاملين ليلا، يقومون بإزالة مياه الأمطار من الشوارع.

سخر عدد كبير من نجوم الفن من انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الإثنين على إستاد القاهرة.

أخمدت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حريقين، اندلعا في مصنعين بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتبين اندلاع الحريق بمصنع للحديد والصلب وامتد إلى آخر لصناعة الأرضيات ومنتجات المطاط.

أعلنت النيابة العامة السعودية إلقاء القبض على عصابة مكونة من 3 جنسيات عربية من بينهم مصري، وآسيوي، كونوا تشكيلا عصابيا بغرض السرقة، باستخدام سلاح ناري. 
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