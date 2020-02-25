أسرار تحضير المسقعة بدون امتصاص زيت



يعشق الكثير من الأشخاص تناول المسقعة، ولكن البعض يتخوف من كثرة الدهون التي تكسب الشخص العديد من السعرات الحرارية التي تسبب السمنة، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المسقعة بدون امتصاص زيت.





الباذنجان

يمكنك تحضير شرائح الباذنجان الرومي الخاص بالمسقعة بعدة طرق تجعله صحيا وبدون زيت، وهي أن يشوى أو يشوح بطريقة سريعة بحيث يتم تسويته بدون زيت، ولكن في حالة تمسكك بقلي الباذنجان عليك بالضغط هنا حتى تتعرفي على أفضل طرق قليه دون أن يمتص الكثير من الزيت.













البطاطس

لا تخلو صينية المسقعة من أصابع البطاطس المحمرة، ولكن حتى تجعلي البطاطس أقل دسامة، يمكنك تقطيعها وتتبيلها ووضعها على ورق زبدة في صينية لتدخل الفرن ليتم تسويتها بطريقة صحية وبدون زيت.









الفلفل الرومي

لا تنسي إضافة الفلفل الرومي أو الحار للمسقعة، ولكن تجنبي قليهم لأنهم يمتصون الكثير من الزيت بسرعة، يمكنك تسويتهم بطريقتين، إما أن تضعيهم مباشرة في الصلصة حتى تتم تسويتهم بها أثناء طهيها أو بشويهم منفصلين ثم وضعهم مع باقي مكونات المسقعة عند الانتهاء من تحضيرهم، اختاري الأفضل ووفري في الزيت.









الصلصة واللحمة المعصجة

تعتبر الصلصة المسبكة بالبصل والثوم أساس تحضير المسقعة، ولكن عند تحضيرها لا تنسي تقليل أو عدم وضع الزيت بها لتكتفي بكمية الزيت المتواجدة في مكونات المسقعة المقلية.







