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أخبار البلد

شركات السياحة توقع بروتوكولا مع الفيسبوك لاستخدام محركات الحجز

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:46 ص
محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع رئيس لجنة السياحة الالكترونية
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محمد الاسكندرانى
قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن منظومة التدريب تشهد تطورا ملحوظا وتجمعا بين المادة العلمية وتنفيذها على أرض الواقع عبر مشروعات واختبارات خاصة فيما يتعلق بالتسويق على السوشيال ميديا.


وكشف فاروق فى حوار مع "صدى البلد"، عن الإعداد لتوقيع غرفة الشركات السياحية بروتوكول تعاون مع الإدارة الإقليمية للفيسبوك فى مصر 24 أبريل القادم لاستخدام محركات الحجز للفيسبوك بالإضافة إلى استخدام الشركات أدوات السوشيال ميديا.


وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أننا نعمل على توقيع بروتوكول مع أحد البنوك بأقل نسبة فائدة عالمية للدفع والتحصيل عبر محركات الحجز والسوشيال ميديا.
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