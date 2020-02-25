بحضور مركز الأهرام.. إفريقية النواب تناقش تغيير الرسالة الإعلامية تجاه القارة السمراء

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أمس لقاء مع قيادات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ذلك لمتابعة مناقشة وضع استراتيجية ورؤية للتعريف وتغير الرسالة الإعلامية المصرية تجاه القارة الأفريقية.





حضر اللقاء، النائب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة والنائب جمال محفوظ أمين السر والنائب الدكتورة آمنة نصير والدوائر الدكتور السيد فليفل والنائب حاتم باشات والنائب مني منير والنائب الدكتور إيناس عبدالحليم والنائب حسن أحمد حسن والنائب فوزي مصيبع والنائب أحمد وائل المشنب.





كما حضر اللقاء من جانب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ الدكتور أيمن عبدالوهاب والدكتورة أماني الطويل والدكتورة دينا صلاح والدكتور أحمد محمد بهي الدين والدكتور حازم يوسف والستارة سنية الفقي والأستاذ أحمد عسكر والدكتورة أميرة عبدالحليم.

تم عرض ومناقشة وتحديد نقاط الضعف والقوي وفرص التحرك لتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، حيث يفتقد الإعلام المصرى وجود كتاب وإعلاميين مهتمين بالثقافات والحضارات الأفريقية، ولذلك نادرًا ما نجد أى تغطية إعلامية للأنشطة الثقافية والبيئية بالقارة رغم تنوعها وتعددها فقد جاء الاهتمام الإعلامى بالجوانب السياسية على حساب الجوانب الثقافية تمامًا.





وتشير نتائج الدراسات العديدة التى أجريت عن صورة أفريقيا فى الإعلام المصرى إلى تراجع موقع القارة وقضاياها السياسية والاقتصادية على أجندة وأولويات الإعلام المصرى.





وقد كشفت الدراسات عن الصورة السلبية السائدة لدى الرأى العام المصرى عن أفريقيا، ويرجع ذلك إلى أن معظم قطاعات الرأى العام المصرى يستقون آراءهم وانطباعاتهم عن أفريقيا من خلال وسائل الإعلام، والتى تعتمد على المصادر الغربية المعروفة بتحيزها ضد أفريقيا، أما النخب المثقفة التى تتيح لها ظروفها ومواقعها الوظيفية إمكانية التعرف على الصورة الحقيقية لأفريقيا، فهى أيضًا لا تهتم، وهنا أود أن أشير إلى أن صورة مصر والمواطن المصرى فى الإعلام الأفريقى أفضل كثيرًا من صورة أفريقيا فى الإعلام المصرى.

وعلي صعيد آخر، يشير مسار العلاقات المصرية الأفريقية في بعدها الثقافي إلى توفر عوامل التقارب بين الطرفين استنادا إلى المؤشرات التالية: هوية مصر الأفريقية، الموقع الجغرافي لمصر:شمال أفريقيا وشرق أفريقيا، العقيدة المشتركة مع بعض الدول، التاريخ والإرث الحضاري المشترك، التواجد ضمن منظمات وتكتلات إقليمية ودولية: الاتحاد الأفريقي - الأمم المتحدة - منظمة التعاون الإسلامي - تجمع الساحل والصحراء - الكوميسا.

هناك العديد من المنافذ التي يمكن أن نعظم نقاط التماس مع أفريقيا، ذلك لتعظيم العلاقات المصرية الافريقية من خلال تعدد وتنوع المؤسسات والآليات المصرية التي تقوم بالدور الثقافي المصري في أفريقيا، ما بين مؤسسات ثقافية، ودينية، وتعليمية، واجتماعية من أهمها: الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية المصرية، وزارة التعليم العالي مراكز البحوث والدراسات المعنية بالتعاون مع افريقيا ، التعاون الثقافي المتبادل بين مصر وأفريقيا، التعاون إعلامي مع ضرورة إحياء الإذاعات الموجهة، معهد التدريب الإعلاميين والإذاعية الأفارقة، الهيئة العامة للاستعلامات، التعاون في مجال الرعاية الطبية والإنسانية، التعاون في مكافحة الأمراض في افريقيا والمساعدات الطبية، تدعيم وتنمية قطاعات التعاون الزراعي من خلال تعظيم دور التنمية الاقتصادية منطلقا من مبدأ المكسب لجميع الأطراف . مجال الري وأيضا تنمية الإعلانات وتدعيمها علي مستوي الشباب والرياضة.