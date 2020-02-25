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محافظات

انقطاع الكهرباء وتعطيل الدراسة.. عواقب سوء الأحوال الجوية في القليوبية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تسببت سوء الأحوال الجوية، التي شهدتها محافظة القليوبية، في ارتباك الحياة العامة وشلل فى حركة السير فى الطرق بسبب سقوط الأمطار وتراكم المياه أسفل الأنفاق والكبارى.


كما تسبب الطقس السيئ فى انقطاع الكهرباء، حيث قامت شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عن عدد من القرى بمركز طوخ وشبين القناطر لأكثر من 15 ساعة متواصلة منذ مساء أمس مما تسبب فى استياء المواطنين.


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية ، حالة الطوارئ حيث أصدر المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء بمواصلة رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الاحوال الجوية وسقوط الامطار.


من جانبه أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، تعليق الدراسة للطلاب اليوم الثلاثاء في جميع كليات جامعة بنها وفرع العبور نظرًا لسوء الأحوال الجوية.


وأوضح "السعيد" أن العمل جاري في الجهاز الإداري بدون تغيير ، مضيفًا أنه تم رفع حالة الطوارئ في الجامعة لمتابعة تاثير الأمطار على المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف الأمطار من علي الأسطح وأماكن تجمعها موجهًا بإبلاغ امين مساعد الجامعة للشئون الإدارية فورًا في حالة الاحتياج للمعاونة.

انقطاع الكهرباء وتعطيل الدراسة.. عواقب سوء الأحوال الجوية في القليوبية
انقطاع الكهرباء وتعطيل الدراسة.. عواقب سوء الأحوال الجوية في القليوبية
انقطاع الكهرباء وتعطيل الدراسة.. عواقب سوء الأحوال الجوية في القليوبية
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