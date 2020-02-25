10.8 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري فى ديسمبر 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الموافق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2019 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.45 مليار دولار خلال شهر ديـسمبر 2019 مقابل 3.87 ملـيـار دولار لنـفـس الـشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 10.8٪.



وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5٪ حيـث بلغت 2.59 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 25.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 24.7٪، أدويـة ومحضرات صيـدلة بنسبة 5.7٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 6.5 ٪).





بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 10.9٪، ملابس جاهزة بنسبة 1.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.6%، فواكه طازجة بنسبة 7.4%).



وذكر البيان انخفاض قيمة الواردات بنسبة 6.2٪ حيث بلغت 6.04 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 6.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 40.6٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنـسبة 8.4 ٪، قـمح بنـسبة 14.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.9%).



بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (سيارات ركوب بنسبـة 6.2 ٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.9٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 26.8 ٪).

