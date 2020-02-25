داليا مصطفى: لا أهتم بالشائعات



وقالت داليا مصطفى،في تصريح لـ"صدى البلد": لا أهتم بتلك النوعية من الأخبار خاصة أنني مشغولة بأعمالي الفنية، ومن وجهة نظري الشخصية كل هذه شائعات لا أعرف الغرض منها، فعلاقتي بزوجي " زي الفل " الحمد الله.





من ناحية أخرى تشارك داليا في مسلسل " البيت الكبير"، بطولة لوسى، مجدى كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادى الجيار، سناء يوسف، حجاج عبدالعظيم، جيهان قمرى، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى، والأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وينتمى إلى مسلسلات الـ60 حلقة.

أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها لا تهتم بالشائعات خاصة التي انتشرت الفترة الأخيرة حول انفصالها عن زوجها النجم شريف سلامة.