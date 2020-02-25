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أخبار البلد

القومى للمرأة ينظم دورات توعوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:03 ص
لقاءات توعوية على
لقاءات توعوية على هامش لانى رجل
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امل مجدي

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القاهرة لقاءات توعية ميدانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على هامش دورى "لانى رجل" الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حتى نهاية الشهر.


استهدفت اللقاءات الميدانية 161 فرد، وتهدف هذه اللقاءات إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة مشاركتها فى أمور حياتها اليومية ودعمها.


وتتضمن الرسائل دعم الرجال والشباب للمرأة فى العمل، التعليم، وممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، المشاركة فى تربية الأطفال والتعامل مع المرأة فى بيئة العمل باحترام، التوعية بأضرار ختان الإناث، والتوعية بعقوبة التحرش.


القومى للمرأة ينظم دورات توعوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
القومى للمرأة ينظم دورات توعوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
القومى للمرأة ينظم دورات توعوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
القومى للمرأة ينظم دورات توعوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
القومى للمرأة ينظم دورات توعوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
القومى للمرأة ينظم دورات توعوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
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