AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شركات الأدوية الهندية تواجه خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركات الأدوية الهندية الكبرى أنها تواجه مشكلات كبيرة في مواصلة الإنتاج بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد وهو ما قد يؤثر على انتظام توافر أنواع الدواء المختلفة في أنحاء العالم.

وحذرت شركات الدواء الهندية التى تنتج 20% من إمدادات العقاقير الطبية العالمية من حيث الكم، من عدم انتظام إمدادات المواد الخام القادمة من الصين اللازمة للصناعة بسبب تفشى الفيروس الذى انطلق من مدينة ووهان الصينية.

وذكرت الشركات أنها تملك إمدادات تكفى لمواصلة الإنتاج في الوقت الحالى، لكن عملياتها قد تتعرض للخطر في حالة استمرار توقف الأنشطة في الصين بسبب تفشى الفيروس مما يعيق حصولها على احتياجاتها من المواد الخام.

يذكر أن نحو 70% من المواد الخام التى تستخدمها الهند في تصنيع الدواء يتم استيرادها من الصين، وفقا لبيانات شركة سبيكاب للوساطة للأوراق المالية، وتعد مقاطعة هوبى مهد الفيروس مركزا مهما لإنتاج المواد الخام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق حركة النقل وحظر حركة المواطنين وغلق المطار في "هوبي" الصينية بسبب "كورونا"

إيطاليا تحتجز سفينة على متنها 6 آلاف سائح بسبب فيروس كورونا.. فيديو

بعد تشييده في 8 أيام.. مستشفى ووهان يبدأ في استقبال المصابين بـ كورونا.. صور

المصافي الخاصة بالصين تشتري النفط بأسعار رخيصة وسط معروض وفير

ترشيحاتنا

محصلش.. حازم إمام ينفي ما تردد عن قوله الأهلي قطب الكرة المصرية.. بعد انسحاب الزمالك من القمة.. شاهد

هنفطر إيه النهارده.. خلية النحل بالكفتة بمذاق جديد

بعد انسحاب الزمالك.. وليد سليمان في أحدث ظهور له مع زوجته.. شاهد

الشيكولاته وصلاة العشاء والعطل المفاجئ ..ننشر كواليس رحلة أتوبيس الزمالك وانسحابه من مباراة الأهلي.. فيديو وصور

أسعار الذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء 25 -2-2020.. فيديو

انفعلت امبارح.. رامي صبري يعود لتشجيع الزمالك من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور

بعد 63 عاما من الانطلاق.. شيفروليه امبالا تودع العالم وتوقف الإنتاج