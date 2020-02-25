شركات الأدوية الهندية تواجه خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركات الأدوية الهندية الكبرى أنها تواجه مشكلات كبيرة في مواصلة الإنتاج بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد وهو ما قد يؤثر على انتظام توافر أنواع الدواء المختلفة في أنحاء العالم.





وحذرت شركات الدواء الهندية التى تنتج 20% من إمدادات العقاقير الطبية العالمية من حيث الكم، من عدم انتظام إمدادات المواد الخام القادمة من الصين اللازمة للصناعة بسبب تفشى الفيروس الذى انطلق من مدينة ووهان الصينية.





وذكرت الشركات أنها تملك إمدادات تكفى لمواصلة الإنتاج في الوقت الحالى، لكن عملياتها قد تتعرض للخطر في حالة استمرار توقف الأنشطة في الصين بسبب تفشى الفيروس مما يعيق حصولها على احتياجاتها من المواد الخام.



