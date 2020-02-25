غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد لليوم الرابع لسوء الأحوال الجوية

شهدت محافظة البحيرة موجة من الأمطار الغزيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أغرقت جميع شوارعها وحاصرت المنازل والمدارس مما دعا إلى تعطيل الدراسة بجميع المدارس والكليات حرصًا على سلامة تلاميذ طلاب المدارس والكليات.





وتسببت موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة البحيرة خاصة بالمدن الساحلية"رشيد-ادكو-كفر الدوار" فى قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بغلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد لليوم الرابع على التوالي لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الصيادين.





وقامت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بشفط مياه الأمطار ورفع المخلفات بالاستعانة بعربات شفط المياه ومعدات النظافة التابعة لها لتسيير الحركة المرورية على المواطنين والسيارات.





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