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اقتصاد

بتكلفة 9 ملايين جنيه.. إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه أبنوب والفتح ‎

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:07 ص
محطة مياه
محطة مياه
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آمنة عبدالعظيم
شهدت خطة الاحلال والتجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه  منطقتى أبنوب والفتح والتى تستهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات وإطالة العمر الافتراضى لها ، وتغيير المواسير المتهالكة لتقليل الفاقد مع استبدال بأخرى جديدة، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 9 مليون جنيه مخصصة من الخطة المالية التى تعلنها الشركة.

وأعلن المهندس محمد عثمان، مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالشركة أنه تم الانتهاء من مد وتدعيم  (18) كم مواسير بلاستيك بأقطار ما بين (4، 6) بوصة بتكلفة إجمالية 4 مليون و500 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد بعدد (20) كم مواسير بلاستيك بأقطار ما بين (4، 6) بوصة بتكلفة إجمالية 4 مليون و500 ألف جنيه،بعدد 7 قرى منطقتى الفتح وأبنوب متمثلة فى قرى( بنى زيد،أولاد سراج، بنى محمد، بنى إبراهيم، عزبة عبد الرحيم شاكر، كوم أبو شيل، الحمام) لتقديم أعلى مؤشرات الخدمة ل30 ألف موطن بتلك القرى.

من جانبه أكد محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والعضو المنتدب ، أن أعمال الإحلال والتجديد التى تتم فى مختلف المناطق على مستوى الشركة تأتى تنفيذا للاحتياجات الفعلية التى تقدمها كل منطقة من أجل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء .
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