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أخبار العالم

خوفًا من كورونا.. إسرائيل ترحل أكثر من 400 سائح من كوريا الجنوبية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:11 ص
إسرائيل ترحل أكثر
إسرائيل ترحل أكثر من 400 سائح من كوريا الجنوبية
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سمر صالح

رحلت إسرائيل أكثر من 400 سائح كوري جنوبي إلى بلادهم، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان سيئول عن إصابة حوالي 900 مواطن كوري بهذا الفيروس القاتل.

 

ووصل أكثر من 200 سائح كوري جنوبي إلى بلادهم بعدما قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم، صباح اليوم الثلاثاء، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وغادرت طائرة مستأجرة إسرائيلية أخرى، مطار بن جوريون في إسرائيل متوجهة إلى كوريا الجنوبية وعلى متنها 196 سائحا كوريا جنوبيا.

 

وقررت السلطات الإسرائيلية مؤخرا منع دخول سياح قادمين من كوريا الجنوبية كجزء من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

ومنعت إسرائيل السبت الماضي، دخول نحو 130 كوريا جنوبيا، وصلوا إلى تل أبيب على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية، لكنهم لم ينزلوا من الطائرة، وعادوا إلى وطنهم.

 

هذا وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، عن 60 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 893 حالة.

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