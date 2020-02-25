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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 6 كيلو إستروكس قبل ترويجها بالخانكة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:01 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطل وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الاستروكس قبل ترويجها، على عملائه بمختلف المناطق بمركز الخانكة أحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط أحمد. ف. غ  27 سنة عاطل ومقيم حى الزهور- القلج  - دائرة المركز.


وضبط بحوزته على سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من الاستروكس المخدر تزن  6 كيلو جرام ومبلغ 380 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.

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