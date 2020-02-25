مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

في واقعة تكاد لا تُصدق، عادت مسنة أوكرانية في الثالثة والثمانين من عمرها للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان قد تم إعلان وفاة هذه السيدة "كسينيا ديدوخ" بمنزلها في بلدة "ستريزافكا" الأوكرانية الأسبوع الماضي، بعد قيام أحد أقاربها بالاتصال بالإسعاف إثر تدهور حالتها الصحية، حيث أنه لدى وصول المسعفين إلى المنزل اكتشفوا عدم وجود نبض لديها.





لكن بعد مضي حوالي 10 ساعات، وأثناء قيام أفراد عائلتها بالترتيب لمراسم دفنها وجنازتها، بدأت تظهر عليها علامات الحياة مجددًا، ونُقلت إلى المستشفى، حيث استعادت وعيها.





وتحدثت المسنة عن اللحظة التي استعادت فيها وعيها مرة أخرى بعد أن اعتقد الجميع أنها ميتة في البداية قائلة إنها عندما فتحت عينيها وجدت أشخاصًا يرتدون ملابس بيضاء يقفون حولها، وظنت في البداية أنهم "ملائكة"، بحسب وصفها، لكن سرعان ما اتضح لها أنهم أطباء بالمستشفى.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن "تيتيانا بوتومتشينكو"، ابنة هذه السيدة، قولها إنه تم الاتصال بالإسعاف بعد أن تدهورت الحالة الصحية لوالدتها بشدة، وقال المسعفون آنذاك إنه لا جدوى من نقلها إلى المستشفى لأنها كانت تحتضر، وبعد أن أجروا لها فحصًا طبيًا وتبين لهم عدم وجود نبض، أعلنوا وفاتها.





وتابعت موضحة أنه بعد مضي ساعات على ذلك، وأثناء قيام العائلة بإجراء الترتيبات الخاصة بالجنازة، لمست جبهة والدتها، وتبين لها أنها كانت دافئة، وأنها مازالت على قيد الحياة، ومن ثم فقد كان لابد من إلغاء شهادة الوفاة وتمزيقها.



