خلال لقائه الأسبوعي.. محافظ أسيوط يشدد على رفع جميع الإشغالات وتكثيف حملات الإزالة للمباني المخالفة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 25 مواطنًا خلال لقائه الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها بحضور منيرة بكرى، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وأحمد حسن، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام، وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركات الخدمات والمرافق.

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بدأ المحافظ اللقاء الأسبوعي باستعراض شكوى كل مواطن على حدة لشرح مشكلته وإيجاد الحلول العاجلة لها بوجود التنفيذيين، والتي تمثلت في رفع الإشغالات ببعض الشوارع والميادين، حيث وجه برفع جميع الإشغالات والاستمرار في الحملات اليومية، فضلا عن نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بكل مركز وحى ومراعاة البعد الاجتماعي لهم، فضلًا عن إيجاد الحلول العاجلة لتشغيل سوق مركز صدفا لحل مشكلة الباعة الجائلين بالمركز وتخفيف حدة الزحام بالأسواق.





كما وجه بحل بعض شكوى المواطنين الخاصة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والأحياء.

وأعلن محافظ أسيوط عن عقد لقاء أسبوعي بالمواطنين كل يوم اثنين الساعة 12 ظهرًا لمقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع جميع الجهات، على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مع عقد لقاء أسبوعي كل يوم أربعاء مع الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين، فضلًا عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني "www.shakwa.eg" وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528)، كما يمكن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.