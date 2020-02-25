لإعاقتها للمستثمرين .. الملا: عدلنا تشريعات التنقيب عن الذهب والمعادن

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تشريعات قانون التنقيب عن الذهب والمعادن كان بها إعاقة للمستثمر في مصر، وان القطاع تدارك ذلك وكان يجب تعديله وهو ما قمنا به مؤخرا.





وقال "الملا"،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة للإعلان عن مزايدة التنقيب عن الذهب الجديدة بمصر،إنه تم تعديل نظام التعامل مع المستثمر أصبح فرض ضرائب بعد أن كان اقتسام انتاج، وذلك بعد دراسة عن طريق شركة متخصصة، ونقاشات وحوارات ولقاءات مع أطراف المنظومة.





وأضاف الوزير، اجرينا تعديلا في الاطار التشريعي على قانون ٢٠١٤، وتم تعديل النموذج المالي، وذلك اتماما لاستراتيجية القطاع المشجعة للمستثمرين.





وأضاف:"بصدد إعداد استراتيجية لكل معدن بشكل خاص، وزيادة الصادرات والقيمة المضافة والصناعات التحويلية والتكميلية، ونعمل على إنشاء مصانع تكميلية للخامات".





حضر المؤتمر الصحفي، المهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس أسامة فاروق رئيس الهيئة، والاستاذ فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية.