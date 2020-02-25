كورونا يجتاح الخليج.. ارتفاع عدد الإصابات في الكويت والبحرين.. وفاة الشخص الرابع في اليابان.. كوريا الجنوبية تسجل 60 إصابة جديدة.. وترامب يطلب من الكونجرس 2.5 مليار دولار.. عناوين صحف الكويت اليوم

إلغاء الاحتفالات الوطنية في الكويت بسبب كورونا

الكويت توقف الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

الصحة الكويتية: لا استثناءات للقادمين من طهران و«قم» من الحجر الصحي

البحرين تعلن عن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا كلها قادمة من إيران

الصين تسجل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

العراق: تظاهرات.. اليوم و«الثقة» الخميس

وزير الصحة الياباني يدعو لإغلاق المدارس التي تسجل حالات إصابة بكورونا





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة "القبس" الضوء على إعلان وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء، تأكيد إصابة ثلاثة مواطنين كويتيين بفيروس "كورونا المستجد كوفيد 19"، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.





وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الثلاث إصابات الجديدة كانت من القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.





في سياق متصل، قالت صحيفة "الجريدة" إنه في ظل المخاوف من انتشار «كورونا»، أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب، رئيس اللجنة الدائمة للاحتفالات والمناسبات الوطنية محمد الجبري، إلغاء جميع فعاليات الأعياد الوطنية الشعبية والخاصة، حتى إشعار آخر، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء.





كما قالت "الجريدة" إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناءً على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» هناك.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تأكيد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على ضرورة اتخاذ الحكومة كل الإجراءات الاحترازية بشكل كامل لمنع، والحد، من انتشار فيروس كورونا، وعلى الجميع التعاون من أجل مصلحة المواطنين.





وأوضحت "الأنباء" أن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم قال إن الحكومة تتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بكل شفافية، مؤكدا أن الجهات الحكومية المعنية تعمل في نسق واحد للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس.





وأشار في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد في مركز التواصل الاجتماعي في قصر السيف أمس، الاثنين، إلى الاجتماع الذي عقده وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح مع عدد من قياديي الجهات الحكومية المعنية لتطبيق خطة التعامل مع تداعيات الفيروس.





وقالت صحيفة "الوطن" إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاسبوعي أمس، الاثنين، تكليف فريق برئاسة وزير الصحة لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والخطوات اللازمة للحد من انتشار المرض في البلاد، على أن يكون هذا الفريق في حالة انعقاد دائم لتولي متابعة آخر مستجدات انتشار هذا المرض على المستويين المحلي والخارجي وتوفير جميع المستلزمات والأدوية الوقائية والعلاجية.





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الوطن" بتسجيل البحرين 6 اصابات جديدة بفيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة أن الحالات المكتشفة جميعها كانت قادمة من إيران؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة البحرينية.





وقالت صحيفة "القبس" إن المتحدث باسم مطار دبي، أعلن أن البحرين علقت كل الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر.





كما أعلن تعليق كل الرحلات من وإلى إيران حتى إشعار آخر باستثناء طهران.





وكانت شئون الطيران المدني في مملكة البحرين أعلنت مساء أمس عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.





وذكرت صحيفة "الجريدة" أن بعد اجتماع هيئته الرئاسية عقب خلاف بين رئيسه ونائبه، أعلن مجلس النواب العراقي، أمس، أنه سيعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الخميس المقبل.





وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي ينتمي إلى تكتل "تحالف القوى"، أكبر تكتل سني، رفض تحديد موعد الجلسة التي دعا علاوي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى عقدها أمس، مؤكدًا أنه بحسب القانون يجب على رئيس الحكومة أن يسلم رئاسة مجلس النواب أسماء الوزراء والمنهاج الوزراي، قبل تحديد موعد الجلسة.





وإلى ذلك، يعود المحتجون العراقيون إلى الشوارع اليوم بمسيرات يفترض أن تكون حاشدة بعد هدوء نسبي في الأيام الماضية. وقُتل متظاهر مساء أمس الأول برصاص قوات الأمن في ساحة التحرير الرمزية وسط بغداد. وأصيب أخيرًا أحد مصوري وكالة فرانس برس برصاص بنادق صيد انطلقت من مواقع وجود قوات الشرطة، فيما تقول السلطات، إن مسلحين مجهولي الهوية يطلقون النار على المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء.





دوليا، أفادت صحيفة "القبس" بأن التليفزيون الياباني قال اليوم، الثلاثاء، إن راكبا رابعا من ركاب السفينة السياحية «دياموند برنسيس» الراسية في اليابان توفي متأثرا بفيروس كورونا، مضيفا أن الراكب المتوفى في الثمانينات من عمره.





وهوجمت اليابان بقوة لطريقة تعاملها مع الوضع على السفينة السياحية التي تديرها شركة كارنيفال كورب والتي أصيب مئات على متنها.





هذا، وقد ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو دعا إلى إغلاق المدارس التي تسجل حالات إصابة بكورونا.





كما أوضحت صحيفة "القبس" أن سيول أعلنت اليوم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في كوريا الجنوبية، في أدنى حصيلة يومية تسجّل منذ أربعة أيام في هذا البلد، ثاني أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في العالم بعد الصين.





وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إنّ إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 893 شخصًا، في حين ارتفع إلى ثمانية عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وهذه أدنى حصيلة يومية تسجّل في كوريا الجنوبية منذ أربعة أيام إذ إنّ أعداد المصابين الجدد في هذا البلد خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت تتخطّى يوميًا المائة.





وقد ذكرت صحيفة "القبس" أن السلطات الصينية أعلنت أمس تسجيل 71 حالة وفاة جديدة وإصابة 508 حالة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وحضّت منظمة الصحة العالمية دول العالم على الاستعداد لوباء عالمي محتمل في وقت دفع تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الى جهود أكثر صرامة لتقييد لاحتواء فيروس كورونا المستجد.





وأضافت "الراي" أن البيت الأبيض قال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب من الكونجرس ميزانية حجمها 2.5 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا.





وقال البيت الأبيض إن أكثر من مليار دولار ستخصص لتطوير مصل مضاد للفيروس.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان الشرطة في بوركينا فاسو مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصرها، في كمين نصبه صباح أمس مسلحون مجهولون لدورية أمنية في شمال وسط البلاد.





وقالت الشرطة في بيان إنه «صباح الاثنين تعرض فريق من وحدة التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية لكمين نصبه مسلحون مجهولون على الطريق الرابط بين بيسيلا وغيبغا»، في مقاطعة سانماتنغا الواقعة في شمال وسط البلاد.