تنفيذ ٢٧ قرار إزالة تعديات على المجاري المائية بالبحيرة.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة فى إطار فعاليات حملات الموجة الـ ١٥ لإزالة كافة صور التعديات بدائرة قرى ومراكز ومدن المحافظة.
وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إزالة كافة حالات التعدي على المجاري المائية من أسوار و أحواض مخالفة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها واستكمالًا للموجه 15 للإزالات بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة.
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ومن جانبه أكد المهندس عامر شكرى وكيل وزارة الرى بالبحيرة التنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة لتنفيد 27 قرار إزالة على مساحة 2880 متر2 عبارة عن "12 قرار إزالة متنوعة بمسطح 700م٢ على مصرف كفر الحمايدة بهندسة صرف دمنهور - عدد 15 قرار إزالة بإجمالي مسطح 2180م2 بزمام هندسة رى ايتاى البارود".