تنفيذ ٢٧ قرار إزالة تعديات على المجاري المائية بالبحيرة.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة فى إطار فعاليات حملات الموجة الـ ١٥ لإزالة كافة صور التعديات بدائرة قرى ومراكز ومدن المحافظة.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إزالة كافة حالات التعدي على المجاري المائية من أسوار و أحواض مخالفة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها واستكمالًا للموجه 15 للإزالات بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة.





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