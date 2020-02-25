AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ ٢٧ قرار إزالة تعديات على المجاري المائية بالبحيرة.. صور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة فى إطار فعاليات حملات الموجة الـ ١٥ لإزالة كافة صور التعديات بدائرة قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إزالة كافة حالات التعدي على المجاري المائية من أسوار و أحواض مخالفة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها واستكمالًا  للموجه 15 للإزالات بنطاق المحافظة  بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة.

اقرأ أيضًا: 


ومن جانبه أكد المهندس عامر شكرى وكيل وزارة الرى بالبحيرة التنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة لتنفيد 27  قرار إزالة على مساحة  2880  متر2 عبارة عن "12 قرار إزالة متنوعة بمسطح 700م٢ على مصرف كفر الحمايدة بهندسة صرف دمنهور - عدد 15 قرار إزالة بإجمالي مسطح 2180م2 بزمام هندسة رى ايتاى البارود". 
تنفيذ ٢٧ قرار إزالة تعديات على المجاري المائية بالبحيرة.. صور
تنفيذ ٢٧ قرار إزالة تعديات على المجاري المائية بالبحيرة.. صور
تنفيذ ٢٧ قرار إزالة تعديات على المجاري المائية بالبحيرة.. صور
تنفيذ ٢٧ قرار إزالة تعديات على المجاري المائية بالبحيرة.. صور
تنفيذ ٢٧ قرار إزالة تعديات على المجاري المائية بالبحيرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 19 قرار إزالة على المجارى المائية بالبحيرة

إزالة 13 حالة تعد على المجارى المائية والأراضي الزراعية بالبحيرة..صور

حق الشعب.. استرداد 9500 متر من أراضى الدولة فى البحيرة ..صور

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تتكاتف لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 في الأقصر .. وتنفيذ 7 حالات واسترداد 40 فدان أرض زراعية في أسيوط

تنفيذ 17 قرار إزالة على المجارى المائية بالبحيرة

تنفيذ 18 قرار إزالة بمساحة 2630 مترا بمنطقة الحاجر بحوش عيسى

ترشيحاتنا

مكياج صاخب و ملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور لها

صيام هذا اليوم في شهر رجب يبعدك عن نار جهنم مسيرة 70 سنة.. لا تتركه

بعد عزلهم في البحرين.. قرار عاجل من السعودية بشأن المصابين بفيروس كورونا

دعاء المطر مستجاب.. ردده لنفسك ولمن تحب.. يريح القلب والبال

الشيكولاته وصلاة العشاء والعطل المفاجئ ..ننشر كواليس رحلة أتوبيس الزمالك وانسحابه من مباراة الأهلي.. فيديو وصور

محصلش.. حازم إمام ينفي ما تردد عن قوله الأهلي قطب الكرة المصرية.. بعد انسحاب الزمالك من القمة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فيات fiat اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf