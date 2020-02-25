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ثقافة

غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظمت الإدارة العامة للقاهرة التاريخية الملتقى الأثري الثاني بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة بوزارة الثقافة ومتحف النسيج المصري، وذلك بمناسبة الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020.

وقالت داليا الجوهري المشرف العام على التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية إن الملتقى تضمن ندوة بعنوان غرائب وطرائف من التاريخ بمتحف النسيج المصري قدمها شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز ومدير عام وحدة التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية.

كما شمل الملتقى ورشة عن صناعة الأحبار المقدسة قدمتها داليا النبوي أخصائية ترميم بالمتحف القبطي، وشهدت تفاعلا كبيرًا من الحضور .

وتضمن الملتقى زيارة لقصر بشتاك بشارع المعز، وإقامة حفل فني بصحبة فرقة الفنون الشعبية بوزارة الثقافة.
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
غرائب وطرائف من التاريخ في الملتقى الأثري بالقاهرة التاريخية.. صور
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