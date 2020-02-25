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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مستشفى التأمين الصحي فى زيارة مفاجئة..فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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نبيل أبو السعود

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى التأمين الصحي بزيارة تفقدية في ساعة مبكرة من صباح اليوم للوقوف على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى، رافقه خلال الزيارة العميد محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمقدم محمد صلاح عضو الهيئة بالفيوم.


أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ ومرافقيه تفقدوا أقسام الإستقبال، والعظام، والطوارئ، وحجرة إنعاش القلب الرئوى، و وحدتي الغسيل الكلوي، والقسطرة الطرفية والمخية والقلبية الجاري تجهيزها، والصيدلية، فضلًا عن تفقد العيادات الشاملة، واطمأنوا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية.


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وأضاف أن المحافظ استمع لعدد من المواطنين عن آرائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا العاملين بالمستشفى بسرعة آداء المهام المنوطة بهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.


وناقش المحافظ مع مدير عام التأمين الصحي بالفيوم ومدير المستشفى الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأجهزة والقوى البشرية، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة، والتزام الفرق الطبية بالمواعيد، وحسن معاملة المرضى.

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