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أخبار البلد

تعرف على أحدث خدمات مصرفية بنادي الجزيرة فرع أكتوبر.. خدمات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:59 م
نادي الجزيرة فرع
نادي الجزيرة فرع أكتوبر
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احمد عبد القوى
افتتح بنك القاهرة أحدث فروعه بمقر نادى الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر فى ضوء استراتيجية البنك التوسعية لتعزيز تواجده بالمناطق الأكثر تميزًا بالمدن الجديدة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء لتصل شبكة فروع البنك ووحداته المصرفية لنحو 235 فرعًا ووحدة منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

شهدت احتفالية البنك بافتتاح فرعه الجديد حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة ومجموعة من رؤساء القطاعات بالبنك، وتزامن حفل الافتتاح مع مراسم الافتتاح الرسمي لمقر النادى الذي شهد حضور رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة. 

من جانبه، أعرب طارق فايد عن اعتزازه بافتتاح الفرع الجديد وتقديم خدماته المصرفية المميزة بمقر نادي الجزيرة والذى يعد أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي استكمالا لسياسة انتشار الفروع التي ينتهجها البنك، حيث أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعايير تم وضعها بدقة كالموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية، حيث يستهدف بنك القاهرة الوصول بفروعه لمستوى تنافسى، ويخطط البنك إفتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال عام 2020.

وأضاف "فايد" أن الفرع الجديد تم تصميمه ليواكب أحدث المعايير والذى يعمل على ترسيخ هوية البنك المستحدثة، حيث يحظى الفرع بمواصفات مميزة تمزج الأناقة بالتطور ليساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك، حيث يعمل الفرع طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية أيضًا حتى الساعة السابعة مساءًا لتقديم أفضل خدماته المصرفية للعملاء المترددين على الفرع من السادة أعضاء النادى وغير الأعضاء، كما يقدم الفرع خدمة ثروة لكبار العملاء «Wealth Management» والتي تم تصميمها لتلبي احتياجات كبار عملاء بنك القاهرة من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومنتقاه من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية كصالات خدمات كبار العملاء  VIP Lounge، وخدمة الخزائن الحديدية والتى تتيح للعملاء الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة والمستندات الهامة فى أمان تام، وهو ما يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة تسهم في نشر ثقافة الشمول المالي. 

ويدعم البنك مكانته المتميزة بإختيار نموذجًا موحدًالشبكة فروعه المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية بما يتوافق مع خطة التطوير التى ينتهجها البنك.

وأوضح "فايد" أن خطة التطوير المتكاملة لشبكة فروع البنك لا تقتصر على تغيير الشكل فقط، بل تستهدف بالأساس تطوير إجراءات العملية المصرفية الـCustomer Experience والخدمات المقدمة للعملاء وخاصة الشباب، فضلًا عن إطلاق أول فرع ذكى «Digital Branch» خلال العام الجاري لتقديم الخدمات المصرفية بإستخدام التكنولوجيا دون الحاجة إلى التعامل مع موظفى البنك.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة قام بتوقيع عقد رعاية مع نادى الجزيرة الرياضى خلال عام 2018، يسمح بموجبه حصول البنك علي حقوق الرعاية البنكية لفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر لمدة 10 سنوات
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