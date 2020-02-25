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التنسيق مع المحليات لعزل أعمدة الإنارة.. الكهرباء تحذر المواطنين: ماتعملوش حاجة بايديكم في حال وجود عطل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن عمليات التطوير لشبكات النقل والتوزيع وعمليات الإحلال والتجديد بشكل دائم، قبل بداية الموسم الشتوي، كان لها أثر جيد فى عدم تأثر الشبكات بعوامل الجو المتقلبة وسقوط الأمطار.

وقال الدكتور أيمن حمزة إن الخط الساخن للوزارة 121 يتلقى البلاغات عن الأعطال أو المشكلات بأعمدة الإنارة، مطالبا المواطنين بعدم التدخل لإصلاح أى عطل بأنفسهم، وأضاف: "مفيش داعي حد يعمل حاجة بإيده، نتصل بـ121، وهي اللي بتوجه فرق الطوارئ للمناطق".

وأوضح أن فرق الطوارئ متواجدة في كل المناطق والمحافظات، للتعامل الفورى مع أي أعطال، مؤكدا أن الوزارة نسقت بينها وبين وزارة التنمية المحلية، لصيانة أعمدة الإنارة التي تحتاج للعزل.

وأشار إلى أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة ولم تتأثر بسقوط الأمطار التى شهدتها البلاد منذ صباح اليوم، كما لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يوميًا خلال فصل الشتاء ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.
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