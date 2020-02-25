التنسيق مع المحليات لعزل أعمدة الإنارة.. الكهرباء تحذر المواطنين: ماتعملوش حاجة بايديكم في حال وجود عطل

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن عمليات التطوير لشبكات النقل والتوزيع وعمليات الإحلال والتجديد بشكل دائم، قبل بداية الموسم الشتوي، كان لها أثر جيد فى عدم تأثر الشبكات بعوامل الجو المتقلبة وسقوط الأمطار.





وقال الدكتور أيمن حمزة إن الخط الساخن للوزارة 121 يتلقى البلاغات عن الأعطال أو المشكلات بأعمدة الإنارة، مطالبا المواطنين بعدم التدخل لإصلاح أى عطل بأنفسهم، وأضاف: "مفيش داعي حد يعمل حاجة بإيده، نتصل بـ121، وهي اللي بتوجه فرق الطوارئ للمناطق".





وأوضح أن فرق الطوارئ متواجدة في كل المناطق والمحافظات، للتعامل الفورى مع أي أعطال، مؤكدا أن الوزارة نسقت بينها وبين وزارة التنمية المحلية، لصيانة أعمدة الإنارة التي تحتاج للعزل.



