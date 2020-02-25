وزير التموين: وعي المواطن مهم لمواجهة الغش التجارى والفاتورة تضمن حقه..فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين: إنه يحرص على متابعة المبادرات التي تستهدف حل مشاكل المواطنين، والتي كان آخرها " "، لافتًا إلى أنه يتم العمل والبحث فى الشكاوى التى وصلت لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أنه يستمر العمل فيها حتى الساعة 10 مساءً خلال الأيام الثلاثة الماضية.









وأضاف وزير التموين فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن مثل تلك المبادرات تجعل المواطن يشعر بأن هناك حماية لحقوقه، فضلا على أنها تخلق منافسة بين الشركات من أجل خدمة المستهلك،بسبب وجود ممثلى الشركات فى المبادرة.







وأشار إلى أن الفاتورة أحد الآليات المهمة التي تساعد أجهزة الدولة المعنية على حماية حقوق المستهلك، كاشفا عن أنه تم حل نحو 5500 شكوى من خلال المبادرة حتى الآن، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك من الاجهزة المهمة جدًا لدعم التجارة الداخلية والمنافسة لأنه يطبق القانون لحماية حقوق المستهلك.







وأوضح أن وعى المواطن مهم جدًا لمواجهة سبل الغش فى التجارة بحيث يعرف المواطن مواصفات السلع الجيدة، والحصول على الفاتورة للحصول على حقه كاملًا، مؤكدًا ان كل العاملين فى جهاز حماية المستهلك يعملون بجد ويحرصون على الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تخدم المواطن، وأن يكون جهاز حماية المستهلك قادر على حماية حقوق المواطنين.