بسبب كورونا.. الإمارات: تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من وإلى إيران

في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره في دولة الإمارات العربية، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات لحماية مواطنيها وزوارها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وفي نبأ عاجل، قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إنها علقت جميع الرحلات المتجهة والقادمة من وإلى إيران.





أضافت، أن تعليق الحركة الجوية، يشمل طائرات الركاب والشحن اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع قابلة للتجديد في إطار إجراءات مواجهة انتشار كورونا.





وتحولت إيران إلى مركز لنشر الفيروس، بعد وصل عدد المتوفين به إلى أكثر من 14.





وتسببت إيران بسبب عدم الشفافية، في نقل العدوى إلى مواطني الكويت والسعودية والبحرين.