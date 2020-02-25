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حوادث

القبض على مسجل خطر سرق سيارة صحفي بعد 15 يوما في مطروح

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:21 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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ايمن محمود
تمكنت قوات الشرطة بمطروح  من إلقاء القبض علي مسجل خطر  والسابق اتهامه في عدة قضايا  منها قضية نصب دولية بدولة ليبيا بعد قيامه بسرقة سيارة صحفي بمطروح  وتم إعادة السيارة لمالكها .

يرجع وقائع الموضوع إلى 10  فبراير من العام الحالي  بقيام ع. ع  صحفي  بالتقدم ببلاغ بتعرض سيارته للسرقة من أمام منزله بمدينة مرسى مطروح.  

وعلى الفور كلف اللواء حلمى أبوالليل مدير المباحث بمديرية أمن مطروح قائد فرقة البحث  المقدم أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة مطروح الذى قام بوضع خطة بحث لسرعة ضبط السيارة .

وعلى الرغم من خروج السيارة خارج المحافظة لمحافظة كفر الشيخ استطاع وضع خطة البحث الذى قام  بتنفيذها كل من النقيب أحمد حمامة النقيب مصطفى هاشم وتمكنت هذه الجهود من ضبط السارق والسيارة بالتنسيق مع   مباحث كفر الشيخ .

وبالكشف على السارق تبين أنه  مسجل خطر والسابق اتهامه في عدة قضايا منها النصب بدولة ليبيا وتم ترحيلة لمصر وكذلك قضايا بلطجة ونصب وسرقة منزل وتجارة مخدرات.
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