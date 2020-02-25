الاتصالات: نسعى لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين دون تدخل بشرى..فيديو

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات: إننا نسعى لتقديم الخدمات من كافة المنافذ التى تيسر العديد من الأمور الحياتية الهامة كخطوة نحو التحول الرقمي.

وأضاف المهندس خالد العطار عبر الهاتف ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن الوزارة تقدم خدماتها من خلال البوابة والأندرويد المحمول والإبل ومراكز التكنولوجيا لطلب الخدمة والبريد ومركز الاتصال ومنفذ الجهة نفسه لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأكثر من آلية للتسهيل على المواطنين.

وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أنهم يعملون على توفير آلية تقديم الخدمات في قطاعي المرور والتموين إلكترونيا كخطوة أولى لتقديم كل الخدمات إلكترونيا، منوها الى اننا نسعى الى تقديم الخدمات للمواطنين دون تدخل العنصر البشرى .

وتابع نائب وزير الاتصالات أنه يتم الحصول على الخدمات إلكترونيا يستلزم أن تكون بيانات المواطن صحيحة، وأن تكون بطاقته سارية، وخط الهاتف المحمول يكون باسم المواطن، منوها بأن هناك آلية تصحيح البيانات الخاطئة للمواطنين.



