AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الاتصالات: نسعى لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين دون تدخل بشرى..فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:39 ص
المهندس خالد العطار
المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات
Advertisements
ريهام فيكتور

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات: إننا نسعى لتقديم الخدمات من كافة المنافذ التى تيسر العديد من الأمور الحياتية الهامة  كخطوة نحو التحول الرقمي.

وأضاف المهندس خالد العطار عبر الهاتف ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن الوزارة تقدم خدماتها من خلال البوابة والأندرويد المحمول والإبل ومراكز التكنولوجيا لطلب الخدمة والبريد ومركز الاتصال ومنفذ الجهة نفسه لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأكثر من آلية للتسهيل على المواطنين.

وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أنهم يعملون على توفير آلية تقديم الخدمات في قطاعي المرور والتموين إلكترونيا كخطوة أولى لتقديم كل الخدمات إلكترونيا، منوها الى اننا نسعى الى تقديم الخدمات للمواطنين دون تدخل العنصر البشرى .

وتابع نائب وزير الاتصالات أنه يتم الحصول على الخدمات إلكترونيا يستلزم أن تكون بيانات المواطن صحيحة، وأن تكون بطاقته سارية، وخط الهاتف المحمول يكون باسم المواطن، منوها بأن هناك آلية تصحيح البيانات الخاطئة للمواطنين.


وأكد وزير الاتصالات أنه تم إطلاق حوالي 140 خدمة فى بورسعيد منها التسويق والتمويل والتمويل العقاري والمحاكم والنيابات والحالات الشخصية ، مضيفًا ان محافظة بورسعيد من التجارب الثرية ، مؤكدا أننا نقوى المنظومة للحفاظ على استدامتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استخراج شهادة الميلاد في دقيقة.. محافظ بورسعيد يفتتح سجل مدني بورفؤاد أول

خلال جلسة التحول الرقمي بالأهرام.. خبراء يشيدون بالانتقال للشبكات الذكية

خبراء يشيدون بخطة الانتقال للشبكات الذكية تنفيذا لرؤية 2030

وزير الاتصالات: جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية مناسبة لجميع فئات الجميع.. فيديو

طالب بتوعية المواطنين بما يحدث من تغيير.. المحافظ: مشروع التحول الرقمي ببورسعيد من أكبر إنجازات الدولة

تحرك برلماني بسبب سوء خدمات المحمول

ترشيحاتنا

محصلش.. حازم إمام ينفي ما تردد عن قوله الأهلي قطب الكرة المصرية.. بعد انسحاب الزمالك من القمة.. شاهد

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

مكياج صاخب و ملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور لها

الشيكولاته وصلاة العشاء والعطل المفاجئ ..ننشر كواليس رحلة أتوبيس الزمالك وانسحابه من مباراة الأهلي.. فيديو وصور

صدقة جارية عن المتوفى لا يعرفها الكثيرون.. لا تحرم أبيك الميت من ثوابها

منى فاروق تحذر متابعيها من هذا الأمر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فيات fiat اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

شاهد لحظة وصول راجح ورفاقه محكمة شبين الكوم لبدء جلسة الاستئناف.. صور