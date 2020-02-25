الكوسة بـ7 جنيهات ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 25 فبراير 2020 بسوق العبور.





وسجلت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 2 و2.8 جنيه، والبصل بين 3 و6 جنيهات.





وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.





وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والملوخية بين 4 و6 جنيهات.





وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات،بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه و سجلت البسلة من 8 الى 10 جنيهات.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي اليوم، الثلاثاء، بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.



