الكوسة بـ7 جنيهات ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 25 فبراير 2020 بسوق العبور.
وسجلت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 2 و2.8 جنيه، والبصل بين 3 و6 جنيهات.
وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.
وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والملوخية بين 4 و6 جنيهات.
وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات،بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه و سجلت البسلة من 8 الى 10 جنيهات.
فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي اليوم، الثلاثاء، بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.
وتراوح اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.