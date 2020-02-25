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حوادث

دُفنا حيين.. الدفاع المدني يبحث عن شخصين انهارت عليهما مقبرة بأسيوط

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

تكثف قوات الحماية المدنية بأسيوط جهودها لاستخراج شخصين انهارت عليهما الرمال أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط.

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تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانهيار الرمال على شخصين أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط.

 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الدفاع المدني والإنقاذ السريع وضباط قسم أول أسيوط ، وتبين من الفحص أنه أثناء قيام كلا من " علاء .ح .ع " ٢٤سنة  و" وليد .م .ح "  ٣٠سنه بحفر مدفن بمقابر المسلمين ملك " محمد .ع .ج " 51 سنة، انهارت عليهم الرمال داخل الحفر.

 

وتواصل قوات الدفاع المدني استخراجهما من أسفل الرمال ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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