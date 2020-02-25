دُفنا حيين.. الدفاع المدني يبحث عن شخصين انهارت عليهما مقبرة بأسيوط

تكثف قوات الحماية المدنية بأسيوط جهودها لاستخراج شخصين انهارت عليهما الرمال أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط.

اقرأ أيضا:

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بأسيوط

ضبط 192 طربة حشيش بحوزة عاطل بمدينة أسيوط





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانهيار الرمال على شخصين أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الدفاع المدني والإنقاذ السريع وضباط قسم أول أسيوط ، وتبين من الفحص أنه أثناء قيام كلا من " علاء .ح .ع " ٢٤سنة و" وليد .م .ح " ٣٠سنه بحفر مدفن بمقابر المسلمين ملك " محمد .ع .ج " 51 سنة، انهارت عليهم الرمال داخل الحفر.

وتواصل قوات الدفاع المدني استخراجهما من أسفل الرمال ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.