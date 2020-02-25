محافظ الدقهلية: الحملات الرقابية حققت أهدافها.. ومسئولون عن تحقيق مطالب المواطنين





ووجه بضرورة القيام بحملات ميدانية بصفة مستمرة يقود كل واحدة منها السكرتير العام والسكرتير المساعد.



وكلف" مختار" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالقيام بحملات ميدانية بشكل دوري مشيرا إلى أنه لولا تلك الحملات لم نستطع كشف المخالفات والسلبيات وردع المخالفين واستمرار الحملات يقضي على الإهمال والتقصير ويرسخ الانضباط المنشود.



وأكد " مختار"، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية العمل الميداني والتصدي للإهمال والتقصير، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي مسئول أمام المجتمع والناس عن تحقيق مطالبهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم.