"تضامن الإسكندرية" تنقذ مشردا بلا مأوى وتنقله إلى دار مسنين.."صور"

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ عجوز مشرد بلا مأوى، وذلك بعد رصد وجوده في أحد الشوارع، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.
وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق التدخل السريع نجح في إقناع المشرد بالانتقال إلي احدى دور الرعاية الاجتماعية ليلقى الرعاية اللازمة.
وأضاف فوزي، أنه يتم التعامل مع كافة البلاغات عن المشردين، مشيرا إلى وجود بعض الحالات يتم الانتقال لموقع البلاغ ولا يتم العثور عليها لكثرة تنقلهم وترحالهم من شارع إلى آخر.
وأوضح وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، أن المديرية تقدم دعم نفسي ومادي واجتماعي لعودة المشردين لأسرهم الطبيعية بهدف توفير سعة استيعابية لنزلاء جدد مستحقى الخدمة المجانية.
وناشدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها لأشخاص مشردين باختلاف فئاتهم العمرية، من خلال الأرقام ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨، أو عن طريق ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.