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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات جريمة قتل مواطن بدار السلام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:03 م
جثة
جثة
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كتب محمد صبري
كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لأحد الأشخاص (عاطل ، له معلومات جنائية مسجلة) وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم وبجوارها سكين عليه آثار دماء وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية مسجلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها.

واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه ويوم الواقعة حضر للشقة محل سكن المجنى عليه وحدثت مشادة كلامية بينهما، مما أثار حفيظة المتهم فاستل السكين المعثور عليه "بجوار المجنى عليه" وبادره بعدة طعنات متفرقة فأودى بحياته وهرب ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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