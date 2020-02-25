الإسكان عن أزمة الأمطار: ليس من العدل إنفاق الملايين على أزمة تستمر لأربعة أو خمسة أيام.. فيديو

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الأمطار وأزمات الطوارئ تحدث في جميع دول العالم وليست حجة تفتعلها الدولة، بل هو واقع، وإن غرفة الطوارئ وعمال الشركات تعمل بعددها الضخم، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنمية المحلية.





وأضاف سيد إسماعيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أنه لابد من وجود إدارة أزمات وطوارئ في حالة الخطر، لأن كل وحدات الإنقاذ كانت موجودة على الأرض أمس.





وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن الشبكات القديمة للصرف الصحي متدنية جدا، وليس من العدل إنفاق الملايين على أزمة تستمر لأربعة أو خمسة أيام في موسم محدود في السنة، موضحا أنه من الأولى إنفاق تلك الأموال على تطوير القرى.





وأوضح أن هناك جزءا من الشبكات ترمى على البحر ويتم التخلص منها، لافتا إلى أن الشبكات الحالية هي شبكات الصرف الصحي المتجمع من المنازل، وليس لأزمات سقوط الأمطار.





وتابع أن قدره شبكات الصرف تتوقف فقط على تصريف مياه الصرف، ومزودة بنسبة 15% في حالات الحمل الزائد والطوارئ.