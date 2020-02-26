انتهاء ترميم وتطوير معبدي أبو سمبل في أسوان.. صور

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير المناطق الأثرية المختلفة، وتطوير الخدمات السياحية بها، انتهت الوزارة من أعمال ترميم وتطوير معبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان.





وقال محمد عبد البديع، رئيس الادارة المركزية لمصر العليا، إن أعمال الترميم تضمنت قيام المرممين باعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمبعدين.





وأوضح أن أعمال التطوير تضمنت تزويد مركز زوار المنطقة بشاشات عرض جديدة كما تم تغيير إنارة المعبدين بالكامل، وزيادة أعداد دورات المياه، وتهذيب وتقليم الأشجار الموجودة على الطريق وإزالة الحشائش، وتطوير النظام الأمني وكاميرات المراقبة.





جدير بالذكر أن معبدي أبو سمبل مسجل ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، ويضم معبدين هما معبد أبو سمبل الكبير للملك رمسيس الثاني ومعبد أبو سمبل الصغير الذي يقع على بعد 100م من المعبد الأول للملكة نفرتاري الزوجة الرئيسية للملك.



