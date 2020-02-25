الكويت تدعو مواطنيها الموجودين في أماكن انتشار فيروس كورونا للمغادرة فورا

وتنصح الكويت مواطنيها بمغادرة الصين بسرعة بسبب فيروس كورونا.





وكان رئيس مدينة "ووهان" الصينية، قال إن عملية احتواء فيروس "كورونا المستجد"، ومنع انتشاره فى المدينة الواقعة وسط الصين، لا تزال مهمة شاقة ومعقدة.





من جهته، أشار تشو هونغ لان نائب رئيس المدينة - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة - إلى أن الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية.





وتعتبر مدينة "ووهان" عاصمة إقليم "هوبي" وسط الصين مركز تفشى الفيروس سريع الانتشار الذى قتل أكثر من 200 شخص فى الصين حتى الآن.







