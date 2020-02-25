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أخبار العالم

الكرملين ينفي وجود اتصالات بين بوتين وأردوغان لعقد لقاء ثنائي بشأن سوريا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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أ ش أ
فى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف وجود اتصالات حاليا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان حول عقد لقاء ثنائي، لافتا إلى مباحثات تجري لعقد لقاء بصيغة متعددة الأطراف حول سوريا.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - "إن الحديث لا يدور عن اتصالات ثنائية، وإنما عن دراسة إمكانية عقد اجتماع متعدد الأطراف بمشاركة زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا".

وأضاف "نقوم في الوقت الراهن بتنسيق جداول أعمال زعماء هذه الدول، موضحا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بهذا الشأن، نظرا لأن المشاركين المحتملين في هذا الاجتماع لم يؤكدوا بعد موافقتهم على عقده.
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