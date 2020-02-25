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محافظات

توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

التقى اليوم الثلاثاء اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة خلال لقاء خدمة المواطنين الاسبوعى ب٣٣ مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد للمحافظة.


قام خلال اللقاء كل مواطن بعرض مشاكله واحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب حيث تم خلال اللقاء الموافقة على صرف مساعدات مالية لعدد ٥ طلبات مع توفير فرصة عمل لحالة منهم، كما تم الموافقة على تجديد صرف مساعدات مالية لحالتين.


والموافقة على صرف معاش شهري لعدد ٤ حالات وتوفير فرصة عمل لحالة منهم ،و تم تكليف القوى العاملة بتوفير ٤ فرص عمل لطلبات للحصول على فرص عمل وتمت الموافقة على توفير عدد ٢ كرسي متحرك وعدد ٢ سماعة وصرف مساعدة مالية لإحدى تلك الحالات.



بالإضافة لتوفير طرف صناعي لحالة أخرى و٣ حالات نقل وتجديد ترخيص سيارة بالإضافة لطلب علاج وترخيص كشك وسكن وسيارة إسعاف وكارنية مجانى للنقل الداخلى وعدد ٣ شكاوى.
   
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل التلاحم بالمواطنين من خلال جميع قنوات الإتصال المتاحة والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة.

شهد لقاء خدمة المواطنين مسئولي الصحة والتضامن الإجتماعي والمرور والقوى العاملة والتأمين الصحى والمواقف والنقل الداخلي والتأمينات الإجتماعية ومرفق الإسعاف ومديري خدمة المواطنين والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام .

توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
توفير فرص عمل وأجهزة تعويضية للمستحقين بلقاء خدمة المواطنين بالبحيرة.. صور
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